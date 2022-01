मुस्लिम-यादव का गठजोड़ के कारण गोपालपुर से लड़ना चाहते हैं अखिलेश

विधानसभा चुनाव के इस नए चुनावी कुरूक्षेत्र का नाम है—गोपालपुर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा अचानक बुधवार को सुर्खियों में आ गई। यूं तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट हैं लेकिन इस विधानसभा के खास समीकरण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आकर्षित कर लिया है।

सर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में गिरते पारे के बीच सियासी गर्मी उबाल मार रही है। नई दिल्ली से पूर्व सीएम अखिलेश यादव को चुनौती मिल रही है, तो लखनऊ से उस सपा उस चुनौती को स्वीकृति दे रही है। इस स्वीकृति ने पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक नया कुरूक्षेत्र खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव के इस नए चुनावी कुरूक्षेत्र का नाम है—गोपालपुर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा अचानक बुधवार को सुर्खियों में आ गई। यूं तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट हैं लेकिन इस विधानसभा के खास समीकरण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आकर्षित कर लिया है। उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। इस सीट पर आज तक भाजपा का अपना खाता भी नहीं खुला है। आखिर वह खास समीकरण क्या है। आइए जानते हैं-

UP Election 2022 Akhilesh Yadav may be contest from Gopalpur Assembly