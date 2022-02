Election 2022: लखीमपुर खीरी में सपा के पूर्व विधायक हुए 'हाथी' पर सवार, आरए उस्मानी को बसपा ने निघासन सीट से दिया टिकट

UP Election 2022- आरए उस्मानी सपा सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में सपा से टिकट न मिलने पर नाराज उस्मानी ने बसपा ज्वाइन करने का मन बना लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस्मानी को निघासन से टिकट दिया है। इससे पहले बसपा ने मनमोहन मौर्य को निघासन विधानसभा से टिकट दिया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई रोचक होती जा रही है। लखीमपुर खीरी जिले में सपा से टिकट न मिलने पर आरए उस्मानी ने बसपा के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आरए उस्मानी सपा सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में सपा से टिकट न मिलने पर नाराज उस्मानी ने बसपा ज्वाइन करने का मन बना लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस्मानी को निघासन से टिकट दिया है। इससे पहले बसपा ने मनमोहन मौर्य को निघासन विधानसभा से टिकट दिया था। उस्मानी इससे पहले भी बसपा में रह चुके हैं, जिसके उनकी इसी पार्टी में घर वापसी मानी जा रही है।

