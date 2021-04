West Bengal Assembly Elections 2021: EC से मिला BJP का प्रतिनिधिमंडल, ममता पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। शुक्रवार को भारतीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला। इस दौरान भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर चुनाव आदर्श संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि राज्य में लागू धारा 144 के बीच ममता बनर्जी कल एक बूथ पर अपने समर्थकों के साथ आईं और चुनावी कार्यों में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि आज हम डायमंड हार्बर उम्मीदवार पर भी हमला किया गया। भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की।

BJP's Shishir Bajoria says, "Amid Sec 144, Mamata Banerjee yesterday came to a booth with her supporters to disrupt poll harmony. Today, our Diamond Harbour candidate was also attacked. We demand action". #WestBengalPolls pic.twitter.com/vcNeKM2edl