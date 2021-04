West Bengal Assembly Elections 2021: उलुबेरिया में बोले PM- यह चुनाव आशोल पॉरिबोर्तोन लाने का महायज्ञ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैली कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने उलुबेरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि चुनाव सिर्फ सत्ता के पॉरिबोर्तोन का नहीं है, बल्कि आशोल पॉरिबोर्तोन लाने का महायज्ञ है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की आकांक्षाओं का है, नौजवानों की आकांक्षाओं का है। उन्होंने कहा कि हावड़ा की ये धरती पश्चिम बंगाल के समृद्ध अतीत का प्रतीक हैं। अब इसी धरती की संतानें बंगाल के उज्ज्वल भविष्य के लिए कमर कस चुकी हैं। सोनार बांग्ला के संकल्प को सच करने के लिए एक विशाल लहर मैं मेरे सामने देख रहा हूं।

West Bengal Assembly Elections 2021: बंगाल में बोले PM मोदी- भाजपा की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा

Sometimes Didi calls me a tourist, sometimes an outsider. Didi, you consider infiltrators as your own but call children of Bharat Mata as outsiders. Didi, stop distinguishing people & insulting the Constitution by labelling people as outsiders: PM Narendra Modi in Uluberia https://t.co/t1RouIC9ty pic.twitter.com/4n16A8bavZ