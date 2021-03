West Bengal Assembly Elections 2021: भाजपा के 26 सीट जीतने के दावे पर 'दीदी' का पलटवार, क्या वो EVM में घुसे हैं?

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए प्रथम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो चुका है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की तीस सीटों पर मतदान हुआ। जिसमें से भाजपा ने 26 सीटें जीतने का दावा किया है। भााजपा के दावे पर राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने रविवार को कहा है कि गृह मंत्री कहते हैं कि वो 30 में से 26 सीटें जीत रहे हैं। क्या आप ईवीएम में घुसे हुए हैं? आप यह क्यों नहीं कहते कि भाजपा तीस में तीस सीट जीत रही है।

West Bengal Assembly Elections: TMC नेता शेख आलम ने विवादित बयान को लेकर मांगी माफी

Home Minister said they will win 26 out of 30 seats where voting took place in the first phase. Have you (HM Amit Shah) entered the EVM? Why didn't you say BJP will win all 30 seats. Let's wait for May 2. TMC will win. Outsiders can't rule Bengal: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/eog3qyXciI pic.twitter.com/y8HcpUhkrg