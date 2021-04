West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, ममता ने कहा बाहरी लोग फैला रहे कोरोना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। वहीं, देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं।

ऐसे में कोरोना को लेकर जमकर सियासत की जा रही है। बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार लगातार काबिज होने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। जबकि बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई।

नादिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की कि गुजरातियों के बंगाल आने पर तुरंत रोक लगाई जाए।

ममता ने कहा कि बंगाल में कोरोना के मामले कम गए थे। बीते पांच महीनों से कोरोना के केस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग यहां आकर कोरोना फैला रहे हैं। ममता ने कहा कि भाजपा बाहरी लोगों को यहां लेकर आती है और किसी का भी कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाता है।

नोवापारा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि हमारे यहां बाहरी लोग कोरोना फैला रहे हैं। बाहरी लोग यहां आते हैं और कोरोना फैलाते हैं। जब हमारे लोग इससे मरेंगे तो वही लोग हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की कि बाहरी लोगों को बंगाल में न आने दिया जाए, खासकर उन्हें जो लोग गुजरात से आ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ सकते हैं.. पर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। ममता ने कहा कि रैलियों में स्थानीयो लोग शामिल होते हैं.. ऐसे में गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को लाने की क्या जरूरत है?

For 5 months there was no COVID19, now they (BJP) have brought people from outside & no one is being tested. Whoever comes from outside should be tested.... People from outside are coming & spreading COVID19. When our people will die,they will blame us: West Bengal CM in Noapara pic.twitter.com/Vq2DHxEsPl