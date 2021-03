पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 : सीएम ममता ने मंच से फिर किया चंडी पाठ, कहा - कुछ लोग यहां वोट लूटने आ रहे हैं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Legislative Assembly Elections 2021 ) के तहत आज सुबह से ही सियासी घमसान जारी है। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ता में आने पर जनता को विकास का भरोसा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने वेस्ट मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला है।

We gave thousands of crores after Amphan. BJP where were you at that time? They only distribute money for horsetrading: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Amlasuli #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/6LELBRMvbq