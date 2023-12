3 State CM: हाईकमान के संदेश का इंतजार, दिल्ली पर लगी रही टकटकी

Published: Dec 05, 2023 08:07:06 am Submitted by: Prashant Tiwari

Who will become the Chief Minister: विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की राजधानियों में भाजपा नेता परस्पर मेल मिलाप और समीक्षा करते रहे।