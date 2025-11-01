3 साल से कागजों में अटके ई-चार्जिंग स्टेशन

पार्किंग में 2-2, अन्य जगह 1-1 मशीन लगाईं

चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पूर्व में सात मशीनें ग्वालियर भेजी गई थीं। इसमें मल्टीलेवल पार्किंग कम्पू मल्टीलेवल पार्किंग सालासर सिटी सेंटर में दो-दो, तरण पुष्कर सिटी सेंटर एक, क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक-1 बहोड़ापुर व कलेक्ट्रेट गेट के पास एक-एक मशीन इंस्टॉलेशन की है। जिन स्टेशन पर दो-दो मशीन लगाई वहां चार-चार गाड़ी व एक-एक स्टेशन पर दो-दो गाड़ी चार्ज हो सकेंगी।

अभी यहां लगे हैं चार्जिंग स्टेशन (जो चालू है):

सिटी सेंटर क्रोमा सेंटर के नीचे (फ्री चार्जिंग)

एम्पिरियर गोल्फ रिर्सोट (फ्री चार्जिंग)

केसरबाग (बनाया गया, लेकिन अभी बंद है)

प्रस्तावित दरें (प्रति घंटा)

बिजली कंपनी टैरिफ रेट: 7.14 रुपए

लेबर खर्चा: 4.80 रुपए

मेंटेनेंस खर्चा: 1.00 रुपए

नगर निगम को मुनाफा: 2.00 रुपए

कुल प्रति यूनिट: 15.00 रुपए (लगभग)

(नोट: 60 मिनट या 45 मिनट में वाहन चार्ज हो रहे हैं।)

हम भी चाहते हैं जल्द स्टेशन शुरू हों

15वें वित्त की योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उसको आयुक्त, एमआईसी,महापौर किसे अधिकार है इसको लेकर मांग की थी। जब पत्र नहीं मिला तो हमने अब प्रस्ताव को निगम परिषद की ओर भेजा है, जहां रेट तय के साथ अन्य कमियों सहित तमाम ङ्क्षबदू पर चर्चा की जा सकेगी। हम भी चाहते है चार्जिंग स्टेशन जल्द चालू हो।

अवधेश कौरव, एमआइसी सदस्य

जल्द बनाने के लिए कहा है

चार्जिंग स्टेशन को लेकर एमआइसी की ओर से प्रस्ताव निगम परिषद की ओर भेजा गया है। अभी दो चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं, तीन भी जल्द बनाने के लिए कहा गया है।

संघप्रिय, आयुक्त नगर निगम