MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

MG Motor India ने भारत में अपनी नई Windsor EV Inspire Edition लॉन्च की है। इसकी कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह लिमिटेड एडिशन सिर्फ 300 यूनिट्स में उपलब्ध होगी।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India (Image: MG India)

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार का नया वर्जन MG Windsor EV Inspire Edition लॉन्च कर दिया है। यह लिमिटेड एडिशन कार कंपनी की पहली सालगिरह के मौके पर पेश की गई है। इसकी शुरुआती कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। वहीं, अगर ग्राहक इसे BaaS (Battery-as-a-Service) ऑप्शन के तहत खरीदते हैं तो इसकी कीमत सिर्फ 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पड़ेगी। कंपनी ने बताया है कि यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जिसके सिर्फ 300 यूनिट्स ही भारत में बेचे जाएंगे।

डुअल-टोन डिजाइन और नए एक्सटीरियर फीचर्स

MG Windsor EV Inspire Edition को नया और आकर्षक लुक देने के लिए इसमें डुअल-टोन Pearl White और Starry Black कलर कॉम्बिनेशन में एक्सटीरियर पेंट दिया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिन पर रोज गोल्ड क्लैडिंग की गई है। साथ ही ब्लैक ORVMs, 'Inspire' ब्रांडिंग और नए डिजाइन वाला फ्रंट ग्रिल प्रोटेक्टर इसे एक प्रीमियम अपीयरेंस देते हैं। कार के साथ एक स्पेशल एक्सेसरी पैक भी मिलता है जिसमें रोज गोल्ड एलिमेंट्स, बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर और फ्रंट ग्रिल गार्निश शामिल हैं।

कैसा है इसका इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो MG Windsor EV Inspire Edition का केबिन भी काफी स्टाइलिश बनाया गया है। इंटीरियर में Sangria Red और Black लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है। सीटों पर Inspire लोगो की कढ़ाई की गई है और केबिन में गोल्ड एक्सेंट्स इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने केबिन में कुछ एक्स्ट्रा थीम्ड एक्सेसरीज जैसे थीम्ड फ्लोर मैट्स, कुशन, सनशेड्स और लेदर की-केस भी दिया है। ग्राहक चाहें तो MG डीलरशिप पर Skylight Infinity View ग्लास रूफ और वायरलेस इल्यूमिनेटेड सिल प्लेट्स जैसी वैकल्पिक एक्सेसरीज भी ले सकते हैं।

पावर, बैटरी और रेंज क्या है?

यह इलेक्ट्रिक कार 38 kWh की बैटरी पैक और Permanent Magnet Synchronous Motor के साथ आती है। यह मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट जनरेट करने में सक्षम है जो फ्रंट व्हील्स को ड्राइव करती है।

कंपनी के अनुसार, एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार 331 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी सिर्फ 40 मिनट में 80% तक चार्ज की जा सकती है।

Updated on:

09 Oct 2025 05:48 pm

Published on:

09 Oct 2025 05:33 pm

Hindi News / Automobile / MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

