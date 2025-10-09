MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार का नया वर्जन MG Windsor EV Inspire Edition लॉन्च कर दिया है। यह लिमिटेड एडिशन कार कंपनी की पहली सालगिरह के मौके पर पेश की गई है। इसकी शुरुआती कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। वहीं, अगर ग्राहक इसे BaaS (Battery-as-a-Service) ऑप्शन के तहत खरीदते हैं तो इसकी कीमत सिर्फ 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पड़ेगी। कंपनी ने बताया है कि यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जिसके सिर्फ 300 यूनिट्स ही भारत में बेचे जाएंगे।