ठंड के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐसे रखें ख्याल, बैटरी रहेगी फिट, मिलेगी बेहतर रेंज

Tips For EV Maintenance During Winter Season: सर्दियों की शुरुआत हो गयी है। सभी लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी ठंड के मौसम में रखरखाव की खास जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस टेम्प्रेचर में गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार के मालिक हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है। यहां उन 5 जरूरी बातों का जिक्र किया गया है जो आपकी गाड़ी को बेहतर बनाये रखने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में।