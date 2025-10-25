ठंड के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐसे रखें ख्याल, बैटरी रहेगी फिट, मिलेगी बेहतर रेंज

Tips For EV Maintenance During Winter Season (Image: Pexels)
Tips For EV Maintenance During Winter Season: सर्दियों की शुरुआत हो गयी है। सभी लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी ठंड के मौसम में रखरखाव की खास जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस टेम्प्रेचर में गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार के मालिक हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है। यहां उन 5 जरूरी बातों का जिक्र किया गया है जो आपकी गाड़ी को बेहतर बनाये रखने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में।
सर्दियों के मौसम में बैटरी जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे उसकी रेंज घट सकती है। कोशिश करें कि कार को किसी बंद या ढके हुए स्थान जैसे गैरेज में पार्क करें। अगर संभव हो, तो रात में कार को चार्जर से जोड़े रखें। कई ईवी (EV) मॉडल चार्जिंग के दौरान बैटरी को गर्म रखने की सुविधा देते हैं। ड्राइव शुरू करने से पहले कार को 'प्री-कंडीशन' करें यानी चार्जिंग के दौरान ही केबिन और बैटरी को हल्का गर्म कर लें। इससे ड्राइविंग के समय बैटरी पर कम दबाव पड़ेगा और रेंज भी स्थिर रहेगी।
ठंड के मौसम में सड़कों पर फिसलन हो जाती है, इसलिए टायरों की पकड़ (ग्रिप) अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा, टायर प्रेशर पर नजर रखें क्योंकि ठंड में हवा का दबाव कम हो जाता है। सही टायर प्रेशर से ड्राइविंग भी सेफ रहती है और बैटरी की खपत को भी कम करता है।
ईवी का हीटिंग सिस्टम सीधे बैटरी से ऊर्जा लेता है जिससे रेंज पर असर पड़ता है। पूरे केबिन को गर्म करने की बजाय सीट हीटर और स्टीयरिंग हीटर का इस्तेमाल करें, ये कम बिजली खर्च करते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। बेहतर होगा कि आप गाड़ी को चार्जिंग के दौरान ही गर्म कर लें ताकि ड्राइव शुरू करते वक्त बैटरी पर अतिरिक्त लोड न पड़े।
सर्द मौसम में बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए पहले से चार्जिंग की योजना बनाएं। बैटरी को हमेशा 80% से 90% तक चार्ज रखें, पूरी तरह फुल या बहुत कम चार्ज रखने से बैटरी की लाइफ घट सकती है। अगर संभव हो, तो लेवल 2 चार्जर का इस्तेमाल करें क्योंकि यह तेज और स्थिर चार्जिंग देता है।
ठंड के मौसम में नमी और धुंध से विजिबिलिटी कम हो सकती है। वाइपर ब्लेड की स्थिति जांचें और अगर वे सख्त या फटे हों तो तुरंत बदलें। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में ऐसा सर्दियों वाला फ्लूइड भरें जो जमता नहीं है। इससे आपकी ड्राइविंग सुरक्षित और स्पष्ट बनी रहेगी।
