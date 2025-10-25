Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

ठंड के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐसे रखें ख्याल, बैटरी रहेगी फिट, मिलेगी बेहतर रेंज

Tips For EV Maintenance During Winter Season: अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार के मालिक हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है। यहां उन 5 जरूरी बातों का जिक्र किया गया है जो आपकी गाड़ी को बेहतर बनाये रखने में मदद करेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 25, 2025

Tips For EV Maintenance During Winter Season

Tips For EV Maintenance During Winter Season (Image: Pexels)

Tips For EV Maintenance During Winter Season: सर्दियों की शुरुआत हो गयी है। सभी लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी ठंड के मौसम में रखरखाव की खास जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस टेम्प्रेचर में गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार के मालिक हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है। यहां उन 5 जरूरी बातों का जिक्र किया गया है जो आपकी गाड़ी को बेहतर बनाये रखने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में।

बैटरी को रखें गर्म और चार्ज

सर्दियों के मौसम में बैटरी जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे उसकी रेंज घट सकती है। कोशिश करें कि कार को किसी बंद या ढके हुए स्थान जैसे गैरेज में पार्क करें। अगर संभव हो, तो रात में कार को चार्जर से जोड़े रखें। कई ईवी (EV) मॉडल चार्जिंग के दौरान बैटरी को गर्म रखने की सुविधा देते हैं। ड्राइव शुरू करने से पहले कार को 'प्री-कंडीशन' करें यानी चार्जिंग के दौरान ही केबिन और बैटरी को हल्का गर्म कर लें। इससे ड्राइविंग के समय बैटरी पर कम दबाव पड़ेगा और रेंज भी स्थिर रहेगी।

टायरों की समय-समय पर जांच करें

ठंड के मौसम में सड़कों पर फिसलन हो जाती है, इसलिए टायरों की पकड़ (ग्रिप) अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा, टायर प्रेशर पर नजर रखें क्योंकि ठंड में हवा का दबाव कम हो जाता है। सही टायर प्रेशर से ड्राइविंग भी सेफ रहती है और बैटरी की खपत को भी कम करता है।

हीटिंग सिस्टम का समझदारी से करें इस्तेमाल

ईवी का हीटिंग सिस्टम सीधे बैटरी से ऊर्जा लेता है जिससे रेंज पर असर पड़ता है। पूरे केबिन को गर्म करने की बजाय सीट हीटर और स्टीयरिंग हीटर का इस्तेमाल करें, ये कम बिजली खर्च करते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। बेहतर होगा कि आप गाड़ी को चार्जिंग के दौरान ही गर्म कर लें ताकि ड्राइव शुरू करते वक्त बैटरी पर अतिरिक्त लोड न पड़े।

चार्जिंग का सही तरीका अपनाएं

सर्द मौसम में बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए पहले से चार्जिंग की योजना बनाएं। बैटरी को हमेशा 80% से 90% तक चार्ज रखें, पूरी तरह फुल या बहुत कम चार्ज रखने से बैटरी की लाइफ घट सकती है। अगर संभव हो, तो लेवल 2 चार्जर का इस्तेमाल करें क्योंकि यह तेज और स्थिर चार्जिंग देता है।

वाइपर और वॉशर फ्लूइड का रखें ध्यान

ठंड के मौसम में नमी और धुंध से विजिबिलिटी कम हो सकती है। वाइपर ब्लेड की स्थिति जांचें और अगर वे सख्त या फटे हों तो तुरंत बदलें। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में ऐसा सर्दियों वाला फ्लूइड भरें जो जमता नहीं है। इससे आपकी ड्राइविंग सुरक्षित और स्पष्ट बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Cheapest ADAS Cars in India 2025: ये हैं भारत की 5 सबसे किफायती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कारें, आपको कौन सी पसंद?
ऑटोमोबाइल
Cheapest ADAS Cars in India 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 09:35 am

Hindi News / Automobile / ठंड के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐसे रखें ख्याल, बैटरी रहेगी फिट, मिलेगी बेहतर रेंज

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

फिर से वापस मंगानी पड़ी गाड़ियां, Tesla ने मंगाए 63,000 साइबरट्रक, जानें गाड़ियों में क्या दिक्कत आ गई

Tesla Cybertruck
ऑटोमोबाइल

GST 2.0: जीएसटी रिफार्म के बाद एक महीने में खूब बिकी कारें, दोगुनी हुई बिक्री, ये कंपनी रही टॉप पर

Car Sale Record After GST 2.0
ऑटोमोबाइल

Bluetooth Helmet: सफर में मिलेगा कॉलिंग और गाने का मजा, इन ब्लूटूथ हेलमेट में मिलता है नेविगेशन सपोर्ट भी

Bluetooth Helmet
ऑटोमोबाइल

दीपदान: सनातन संस्कृति, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का अदभुत संगम

मुरैना

कॉमेडियन Samay Raina ने खरीदी लक्जरी गाड़ी, इंटीरियर है काफी शानदार, जानें सभी फीचर्स और कार की कीमत

Samay Raina New Car
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.