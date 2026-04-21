खान्स-कपूर भी पड़े फीके! ‘राजा शिवाजी’ बनकर 10 साल के राहिल ने परफॉर्मेंस ने मचाया तहलका

इस फिल्म में रितेश ने डायरेक्शन की कमान संभाली है और खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया है। साथ ही उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख न सिर्फ साईबाई की भूमिका में हैं, बल्कि फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है उनके 10 साल के छोटे बेटे राहिल देशमुख की एंट्री, जो इस फिल्म से अभिनय में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत युवा शिवाजी के किरदार से होती है और वो कोई और नहीं बल्कि राहिल ही हैं, जो इस ट्रेलर से सुर्खियों में बने हुए है। बता दें, इसे देख कुछ यूजर्स का कहना कि ये खान्स और कपूर्स को टक्कर देने वाले है।