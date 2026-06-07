‘नेताओं की नहीं, सिस्टम चलाने वालों की बात कर रहे हैं’,गवर्नर पर डायरेक्टर चिन्मय मंडलेकर ने कही ये बात

फिल्म की कास्ट भी बहुत दिलचस्प है। अदा शर्मा पत्रकार अदिति वर्मा की रोल में हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम की एक गवाह बनती हैं। नौशाद मोहम्मद कुंजू तत्कालीन RBI डिप्टी गवर्नर सी. रंगराजन का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा मधु शाह, कृषा कुरुप और परितोष सैंड भी लीड रोल में नजर आएंगे। बता दें, फिल्म निर्माण की बागडोर संभाली है विपुल अमृतलाल शाह ने, जो पहले भी कई बड़े और फेमस प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं।