घूसखोर पंडित विवाद पर भावुक हुए मनोज बाजपेयी, याद की ट्रोलिंग और धमकियां

एक्टर मनोज बाजपेयी ने माना कि नेटफ्लिक्स द्वारा फिल्म का ऐलान होते ही जो रिएक्शन आया वो पूरी टीम के लिए हैरान करने वाला था। फिल्म के टाइटल और कंटेंट से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई थी। बता दें, उन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर ही टीम ने माफी मांग ली। इस पर उनका कहना था कि अगर कोई चीज किसी को इतनी परेशान कर रही है तो क्रिएटिव लोग हमेशा खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। टाइटल बदलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 10 नए टाइटल सोचे जा सकते हैं।