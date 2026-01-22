रात 11 बजे टीवी से आती थीं चीखें, कांप उठता था पूरा घर, वो डरावना और खौफनाक शो जिसकी सनसनी आज भी है याद

Kile Ka Rahasya: आज के दौर में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और सैकड़ों टीवी चैनल्स पर हॉरर फिल्मों और वेब सीरीज की लाइन लगी हुई है, लेकिन क्या आपको याद है एक समय जब केवल दूरदर्शन हुआ करता था? 1980 के दशक में जब टीवी देखना एक सामूहिक अनुभव था, उस समय एक ऐसा शो आया जिसने भारतीय टेलीविजन पर 'डर' की परिभाषा को ही उथल-पुथल कर दी। बता दें, लोग 'आहट' और 'फियर फाइल्स' को टीवी का पहला हॉरर शो मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनसे भी पहले 'किले का रहस्य' ने फैंस के पसीने छुड़ा दिए थे।