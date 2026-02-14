एक्टर डायरेक्टर जो साइमन का हार्ट अटैक से हुआ निधन, फिल्मी जगत में छाया मातम

फिल्म इंडस्ट्री में कई वरिष्ठ सदस्यों और राजनीति के क्षेत्र से इस दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने जो साइमन के निधन को एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उनका योगदान कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए अविस्मरणीय रहेगा। साथ ही, उन्होंने कन्नड़ में ट्वीट करते हुए लिखा, "मंडीया के रहने वाले जो साइमन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दु:ख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति।"