9 साल बाद ‘क्योंकि सास भी…’ के आकाशदीप का सलमान खान पर क्यों फूटा गुस्सा, बोले- सबकुछ ठप हो गया…

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 'बिग बॉस 5' के दौरान आकाशदीप की बहस शो के होस्ट संजय दत्त से हो गई थी। सलमान खान को ये बर्ताव पसंद नहीं आया था और उन्होंने एक 'वीकेंड का वार' एपिसोड में घर के अंदर आकर आकाशदीप को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद ही ये अफवाह उड़ी थी कि सलमान के कारण आकाशदीप इंडस्ट्री से गायब हो गए। दरअसल, अब करीब एक दशक बाद आकाशदीप सहगल एक नई ऊर्जा और नाम के साथ पर्दे पर लौटे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी जिंदगी में बेहद शांति और सुकून में हैं और पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुके हैं।