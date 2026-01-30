30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

9 साल बाद ‘क्योंकि सास भी…’ के आकाशदीप का सलमान खान पर क्यों फूटा गुस्सा, बोले- सबकुछ ठप हो गया…

Akashdeep Saigal on salman khan controversy: 9 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अंश यानी एक्टर आकाशदीप ने सलमान खान पर गुस्सा जाहिर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 30, 2026

आकाशदीप संग सलमान खान

आकाशदीप संग सलमान खान (सोर्स: x @MovieReview_Hub अकाउंट के द्वारा)

Akashdeep Saigal on salman khan controversy: छोटे पर्दे के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक 'अंश गुजराल' (क्योंकि सास भी कभी बहू थी) को निभाने वाले एक्टर आकाशदीप सहगल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, 9 साल तक टीवी इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद आकाशदीप ने एकता कपूर के फेमस शो 'नागिन 7' के द्वारा कमबैक किया, लेकिन उनके लौटने के साथ ही एक पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गया है, क्या सलमान खान ने उनका करियर बर्बाद किया? तो आइए जानें इसके पिछे की वजह…

आकाशदीप का सलमान खान पर क्यों फूटा गुस्सा

लंबे समय से ये माना जा रहा था कि 'बिग बॉस 5' के दौरान सलमान खान के साथ हुई अनबन की वजह से आकाशदीप को काम मिलना बंद हो गया था। अब 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और आकाशदीप ने कहा, "मीडिया में ये बात बहुत पहले शुरू हुई थी और धीरे-धीरे इसमें कई परतें जुड़ती गईं, सबकुछ ठप हो गया, जिससे ये एक अलग ही कहानी बन गई। सच तो ये है कि टीवी से दूर होने का फैसला मेरा अपना और सोच-समझकर लिया गया था।"

बता दें, आकाशदीप ने ये साफ किया कि वो किसी को अपनी शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते। इस पर उन्होंने बताया, "मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। कोई आपकी जिंदगी को तब तक दयनीय नहीं बना सकता, जब तक आप खुद ऐसा न होने दें। मैंने यह बात बहुत साल पहले सीख ली थी। जहां तक सलमान की बात है, तो बिल्कुल नहीं! वो सलमान खान हैं और मैं आकाश स्काईवॉकर हूं। वो अपने स्पेस में खुश हैं और मैं अपने। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जो पहले थी।"

सलमान के डर से और उनकी 'गुड बुक्स' में

इतना ही नहीं, एक्टर ने ये भी साफ किया कि वो सलमान के डर से या उनकी 'गुड बुक्स' में आने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि सलमान पावरफुल हैं, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन पंगा लेने की जरूरत ही क्या है? इंसानी रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ी दुश्मनी बन जाए। मैंने कभी सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि सफाई जैसा कुछ था ही नहीं।"

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 'बिग बॉस 5' के दौरान आकाशदीप की बहस शो के होस्ट संजय दत्त से हो गई थी। सलमान खान को ये बर्ताव पसंद नहीं आया था और उन्होंने एक 'वीकेंड का वार' एपिसोड में घर के अंदर आकर आकाशदीप को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद ही ये अफवाह उड़ी थी कि सलमान के कारण आकाशदीप इंडस्ट्री से गायब हो गए। दरअसल, अब करीब एक दशक बाद आकाशदीप सहगल एक नई ऊर्जा और नाम के साथ पर्दे पर लौटे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी जिंदगी में बेहद शांति और सुकून में हैं और पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

30 Jan 2026 10:54 am

Hindi News / Entertainment / 9 साल बाद ‘क्योंकि सास भी…’ के आकाशदीप का सलमान खान पर क्यों फूटा गुस्सा, बोले- सबकुछ ठप हो गया…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गोविंदा की हालत हुई खस्ता? टैक्सी वाले वीडियो को देख डरे लोग, करने लगे पतन की बातें…

Govinda condition deteriorated people got scared after watching video netizens calling it his downfall
बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिनों में किए 10 रिकॉर्ड ध्वस्त, जानें 1 हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 7 sunny deol movie one week break 10 record in theatre
बॉलीवुड

बेटा सीधा है, बेटी तो… बच्चो के डेटिंग पर ट्विंकल खन्ना की बेबाक राय वायरल

बेटा सीधा है, बेटी तो… बच्चो के डेटिंग पर ट्विंकल खन्ना की बेबाक राय वायरल
बॉलीवुड

शराब की लत से लंबे समय तक जूझती रहीं ऋतिक की बहन, पहली बार सुनैना रोशन ने खुलकर की बात

Sunaina Roshan Opens Up About Battle With Alcohol
बॉलीवुड

Dhurandhar OTT: जैसे ही OTT पर ‘धुरंधर’ हुई रिलीज, फैंस का फूटा गुस्सा, काटे 10 मिनट के सीन्स और गालियां

Dhurandhar OTT release controversy fans angry on makers said why muted dialogues 10 min cuts
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.