फिल्मों से दूर, पढ़ाई पर फोकस, अमिताभ की नातिन की मंजिल कुछ और है!

Navya Nanda IIM Ahmdabad: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार किड से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत मौजूदगी और एजुकेशन को लेकर लिए गए फैसले उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाते हैं। नव्या ने कम उम्र में ही यह साफ कर दिया था कि उनका रास्ता फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि पढ़ाई और बिजनेस की ओर होगा । यही वजह है कि वह लगातार अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद नव्या नवेली नंदा ने भारत लौटकर यहीं आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया।