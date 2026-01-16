16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

फिल्मों से दूर, पढ़ाई पर फोकस, अमिताभ की नातिन की मंजिल कुछ और है!

Navya Nanda IIM Ahmdabad: अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा फिल्मों से दूर रहते हुए पढ़ाई और बिजनेस करियर पर फोकस कर रही हैं। IIM अहमदाबाद में MBA कर रहीं नव्या ने कैंपस लाइफ की झलक शेयर की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

Jan 16, 2026

Navya Nanda photo

नव्या नंदा फोटो (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Navya Nanda IIM Ahmdabad: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार किड से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत मौजूदगी और एजुकेशन को लेकर लिए गए फैसले उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाते हैं। नव्या ने कम उम्र में ही यह साफ कर दिया था कि उनका रास्ता फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि पढ़ाई और बिजनेस की ओर होगा । यही वजह है कि वह लगातार अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद नव्या नवेली नंदा ने भारत लौटकर यहीं आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया।

IIM अहमदाबाद से नव्या की झलक (Glimpses of Navya From IIM Ahmdabad)


नव्या नवेली नंदा ने गुरुवार को आईआईएम अहमदाबाद में अपनी लाइफ की झलक दिखाती हुई कई तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में नव्या अपने क्लासमेट्स के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं।
तस्वीरों में वह कैंपस में दोस्तों के साथ मस्ती करती, क्लास में लेक्चर देती, कैंटीन में सभी के साथ खाना खाती हुई और एन्जॉय करती दिखाई दे रही हैं। नव्या ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, ‘कैंपस जो घर बन गया’, ‘सबसे खुशहाल पल, सबसे खुश लोगों के साथ।'

फोटोज पर आये नेटिजन्स रिएक्शंस 

एक फैन ने लिखा, “ सबसे अच्छी दोस्ती कॉलेज की सच्ची दोस्ती होती है।” एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “शानदार!”
एक और ने लिखा “IIMA की दोस्ती ज़िंदगी भर के लिए होती है।” वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा, “आप वहां बहुत खुश लग रही हैं, ऐसा लगता है जैसे घर पर हों।”

भारत लौटकर IIM अहमदाबाद से MBA

विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नव्या नवेली नंदा ने भारत लौटकर आगे की शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। साल 2024 में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया।
नव्या यहां से दो साल का ब्लेंडेड पोस्ट-ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी MBA कर रही हैं, जिसमें ऑन-कैंपस और ऑनलाइन पढ़ाई दोनों शामिल हैं।

करियर की दिशा

नव्या नवेली नंदा ने फिल्मों में आने के बजाय बिज़नेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर बनाने का फैसला किया है। वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ प्रोफेशनल ग्रोथ पर भी लगातार ध्यान दे रही हैं।

ये भी पढ़ें

BMC चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने पहुंचीं सौम्या टंडन, पोलिंग बूथ को लेकर हुईं परेशान
बॉलीवुड
Soumya Tandon at BMC Election Photo

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

16 Jan 2026 12:57 pm

Published on:

16 Jan 2026 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / फिल्मों से दूर, पढ़ाई पर फोकस, अमिताभ की नातिन की मंजिल कुछ और है!

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Javed Akhtar Birthday: दिल टूटा है? तो पढ़िए जावेद अख़्तर की ये पंक्तियां, जो आंसू को भी मुस्कान में बदल दें

Javed Akhtar Poetry, Javed Akhtar original quotes in Hindi,
लाइफस्टाइल

हनी सिंह की ‘गंदी बात’ वाले वीडियो पर फूटा जसबीर जस्सी का गुस्सा, बोले- माता-पिता और उनकी बहन…

Jasbir Jassi Angry On Honey Singh physical relationship Video Viral in delhi live concert
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ ने की ‘द राजा साब’ की सिट्टी-पिट्टी गुम, ‘इक्कीस’ का भी निकला दम, जानें कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection
मनोरंजन

मुफ्ती अब्दुल कवी का नया धमाका: क्या सच में करीना कपूर रह चुकी हैं उनकी पत्नी? जानें इस दावे की पूरी सच्चाई!

Mufti Abdul Qavi and Bollywood actresses
राष्ट्रीय

विवादित टिप्पणी करना Khushi Mukherjee को पड़ा महंगा, क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना

विवादित टिप्पणी करना Khushi Mukherjee को पड़ा महंगा, क्रिकेटर के फैंस ने ठोंका एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का हरजाना
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.