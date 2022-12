मलाइका अरोड़ा के शो पर पहुंचे बेटे अरहान खान, मां की आउटफिट का सरेआम उड़ाया मजाक!

मुंबईPublished: Dec 21, 2022 10:21:09 am Submitted by: Jyoti Singh

Arhaan Khan in Moving in with Malaika Show : अरहान इन दिनों अपने घर पर हैं। वे यूएस में फिल्ममेकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच वह अपनी मां मलाइका अरोड़ा के शो 'मूविंग इन विद मलाइका' में पहुंचे। जहां उन्होंने अपनी मां और शो की होस्ट मलाइका अरोड़ा के आउटफिट का खूब मजाक उड़ाया।

Arhaan Khan in Moving in with Malaika Show

Moving in with Malaika : बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (malaika arora) इन दिनों अपने रिएलिटी शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (moving in with malaika) को लेकर सुर्खियों में हैं। अब तक मलाइका के शो पर फराह खान से लेकर कॉमेडियन भारती सिंह तक सेलेब्स आ चुके हैं। इसी कड़ी में मलाइका के शो में उनके बेटे अरहान खान (arhaan khan) पहुंचे। यहां अरहान ने अपनी मौसी अमृता अरोड़ा को लेकर बात की साथ ही अपनी मां और शो की होस्ट मलाइका अरोड़ा के साथ खूब बातचीत की। इस दौरान अरहान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद खुद एक्ट्रेस भी शॉक्ड रह गईं।