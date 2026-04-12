Asha Bhosle Husband: कौन थे आशा भोसले के पति? मशहूर गायिका ने की थी दो शादियां

Asha Bhosle Husband Name: भारतीय संगीत जगत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सैकड़ों गाना गाने वाली मशहूर सिंगर आशा भोसले(Asha Bhosle) का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके बेटे ने मीडिया को दी। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका Asha Bhosle अपनी सुरीली आवाज और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। Lata Mangeshkar की छोटी बहन आशा भोसले ने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रही, खासकर उनकी शादीशुदा जिंदगी। आइए जानते हैं कि आशा भोसले के पति कौन थे और उनकी शादी से जुड़ी दिलचस्प बातें।