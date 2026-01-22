चुनाव, चाल और चाय...फुलेरा में फिर छिड़ेगा सत्ता का संग्राम, सीजन 5 की डेट पर आया अपडेट

इतना ही नहीं, पंचायत सीजन 4 का अंत बेहद दमदार मोड़ पर हुआ था। बनराकस की पत्नी क्रांति देवी ने फुलेरा के प्रधान पद का चुनाव जीत लिया है। अब सीजन 5 की कहानी गांव की 'उप-प्रधानी' के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। दरअसल, फुलेरा की राजनीति अब और भी मजेदार होने वाली है क्योंकि सवाल ये है कि नया उप-प्रधान कौन बनेगा- विनोद या माधव? सत्ता के इस संग्राम में सचिव जी (जितेंद्र कुमार) की क्या भूमिका होगी, ये देखना मजेदार होने वाला है।