चुनाव, चाल और चाय...फुलेरा में फिर छिड़ेगा सत्ता का संग्राम, सीजन 5 की डेट पर आया अपडेट

Panchayat 5 Ott Release: ओटीटी (OTT) की दुनिया में अगर किसी वेब सीरीज ने सादगी और हंसी के साथ दर्शकों के दिल जीता है, तो वो है 'पंचायत' (Panchayat)। साल 2020 में शुरू हुआ 'सचिव जी' और फुलेरा गांव का ये सफर अब अपने 5वें पड़ाव पर पहुंचने वाला है। बता दें, 'पंचायत' के अब तक के चारों सीजन ब्लॉकबस्टर रहे हैं और अब फैंस को इसके पांचवें सीजन का इंतजार है।
बता दें, जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar) स्टारर इस सीरीज की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स 'पंचायत सीजन 5' को जुलाई 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम करने वाले हैं। कुछ चर्चाएं जून के आखिरी हफ्ते की भी हैं, लेकिन जुलाई में सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, फैंस को अभी ऑफिशियल नोटिस के लिए इंतजार करना होगा।
मेकर्स ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि सीजन 5 की शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा सीजन 4 के साथ ही पूरा कर लिया गया था। वर्तमान में सीरीज के पोस्ट-प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम चल रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में अमेजन प्राइम वीडियो की ओर से इसका ऑफिशियल टीजर और फाइनल रिलीज डेट जारी कर दी जाएगी।
इतना ही नहीं, पंचायत सीजन 4 का अंत बेहद दमदार मोड़ पर हुआ था। बनराकस की पत्नी क्रांति देवी ने फुलेरा के प्रधान पद का चुनाव जीत लिया है। अब सीजन 5 की कहानी गांव की 'उप-प्रधानी' के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। दरअसल, फुलेरा की राजनीति अब और भी मजेदार होने वाली है क्योंकि सवाल ये है कि नया उप-प्रधान कौन बनेगा- विनोद या माधव? सत्ता के इस संग्राम में सचिव जी (जितेंद्र कुमार) की क्या भूमिका होगी, ये देखना मजेदार होने वाला है।
स्टार्स नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और फैसल मलिक जैसे मंझे हुए कलाकारों से सजी ये सीरीज अपनी कसी हुई लिखावट और गांव की मिट्टी से जुड़ी कहानियों के लिए जानी जाती है। चुनाव, चाल और चाय की चुस्कियों के बीच फुलेरा की राजनीति एक बार फिर फैंस को गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए तैयार है।
