Bipasha Basu ने शेयर की बेबी गर्ल देवी की पहली झलक, फैंस ने लाडली पर जमकर लुटाया प्यार

मुंबईPublished: Nov 26, 2022 10:25:27 am

Bispaha Basu Baby Girl : बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर 12 नवंबर को बेबी गर्ल के माता-पिता बने थे। अब एक्ट्रेस ने अपनी लाडली बेटी देवी की पहली झलक को फैंस के साथ शेयर किया है। वहीं फैंस भी बेबी गर्ल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

Bipasha Basu and Karan Singh Grover share her baby girl devi first photo