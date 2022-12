ब्लैक ब्यूटी बनकर इन हसीनाओं ने ग्लैमर का लगाया जबरदस्त तड़का, देखें एक्ट्रेसेज के हॉट लुक्स

Bollywood Actress look bold and sizzling in black dress : ब्‍लैक ऐसा कलर है जिसमें हर कोई ग्‍लैमरस और खूबसूरत दिख सकता है। इस लिस्ट में बी-टाउन की कई हसीनाएं भी शामिल हैं। जो ब्लैक ड्रेस में ग्लैमर का जबरदस्त तड़का लगाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Black Dress Hot Look) का। डिफरेंट स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने में वह कभी पीछे नहीं रहती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने व्हाइट पाइपिन के साथ इस ब्लैक आउटफिट को पहना था। इस ड्रेस में एक्ट्रेस काफी हॉट लग रही हैं।