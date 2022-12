Box Office Report: पहले हफ्ते ​में रणवीर सिंह की सर्कस का हुआ बुरा हाल, अवतार और दृश्यम का जलवा कायम

Published: Dec 28, 2022

Cirkus-Drishyam 2-Avatar 2 Box Office Report : रणवीर सिंह की 'सर्कस' (Cirkus) रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जहां अजय देवगन की 'दृश्यम 2' (Drishyam 2) का क्रेज अभी भी दर्शकों में देखा जा रहा है तो वहीं फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) भी भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जबकि हालिया रिलीज फिल्म 'सर्कस' अपने खराब प्रदर्शन से दर्शकों को निराश कर रही है।

Box Office Report : पिछले शुक्रवार को डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म 'सर्कस' (Cirkus) रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। इस बीच फिल्म को टक्कर देने के लिए दो फिल्में लगातार अपना जोर लगाए हुए हैं। इनमें पहली फिल्म बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना की फिल्म 'दृश्यम 2' (Drishyam 2) हैं। जो रिलीज होने के छह सप्ताह बाद भी दर्शकों को थिएटर तक लाने में सफल हो रही है। जबकि हालिया रिलीज रणवीर सिंह की फिल्म 'सर्कस' (Cirkus Box Office Collection) ने पहले ही सप्ताह अपने खराब प्रदर्शन से दर्शकों को निराश कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उसे हॉलीवुड की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) से कड़ी टक्कर मिल रही है। बता दें कि जेम्स कैरून की फिल्म 'अवतार 2' को लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है।