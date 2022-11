मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का 78 साल की उम्र में निधन, बॉलीवुड जगत में शोक की लहर

मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम की 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर की थी।

मनोरंजन जगत के लिए एक दुखद खबर आ रही है। बीते जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री रही तबस्सुम ने 78 साल की उम्र दुनिया को अलविदा कर दिया है। कल यानी शुक्रवार 18 नवंबर की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जिसके बाद उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेत्री तबस्सुम के निधन से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर फैल गई है। उनको चाहने वाले निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

Famous actress Tabassum dies at the age of 78, wave of mourning in Bollywood