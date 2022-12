फवाद खान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट को भारत में नहीं मिली एंट्री, इस कारण रिलीज पर लगी रोक

मुंबईPublished: Dec 29, 2022 02:38:18 pm Submitted by: Jyoti Singh

The Legend of Maula Jatt : फवाद खान (Fawad Khan) की फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' की रिलीज को भारत में अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। बीते दिनों ही सीबीएफसी (Central Board of Film Certification) ने फिल्म को रिलीज करने से अपने हाथ खींच लिए।

The Legend Of Maula Jatt would not release in India

Fawad Khan Film : पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान (Fawad Khan) की फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' (The Legend Of Maula Jatt) रिलीज के बाद से ही दुनियाभर में धूम मचा रही है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं फिल्म ने विदेशों में भी तगड़ी कमाई की है। साथ ही फिल्म को दर्शकों का भी काफी प्यार मिला है। इस बीच भारत में भी फिल्म की रिलीज को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। क्योंकि फिल्म की रिलीज को भारत में (The Legend Of Maula Jatt India Release Date) अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है।