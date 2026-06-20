गिप्पी ग्रेवाल ने घर पर फायरिंग मामले पर दिया बयान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी पर बोले- सलमान खान मेरे दोस्त नहीं

Gippy Grewal On Firing Incident: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल ने पहली बार उस घटना को लेकर खुलकर बात की है जिसने साल 2023 में उन्हें और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया था। कनाडा के वैंकूवर स्थित उनके घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन अब अभिनेता ने बताया है कि उस वक्त उन्हें खुद समझ नहीं आया था कि आखिर उनका नाम इस मामले में क्यों आ गया।