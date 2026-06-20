गिप्पी ग्रेवाल ने घर पर फायरिंग मामले पर दिया बयान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी पर बोले- सलमान खान मेरे दोस्त नहीं

Gippy Grewal On Firing Incident (सोर्स- एक्स)
Gippy Grewal On Firing Incident: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल ने पहली बार उस घटना को लेकर खुलकर बात की है जिसने साल 2023 में उन्हें और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया था। कनाडा के वैंकूवर स्थित उनके घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन अब अभिनेता ने बताया है कि उस वक्त उन्हें खुद समझ नहीं आया था कि आखिर उनका नाम इस मामले में क्यों आ गया।
हाल ही में शेखर सुमन के साथ बातचीत के दौरान गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि जिस दिन उनके घर के बाहर गोलियां चलीं, उससे पहले उन्हें किसी तरह की धमकी नहीं मिली थी। न तो कोई फोन आया था और न ही किसी ने उन्हें चेतावनी दी थी। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया था। बाद में सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट से उन्हें कथित तौर पर कारण का पता चला।
गिप्पी ग्रेवाल ने साफ किया कि लोगों को लगता है कि उनकी सलमान खान के साथ बहुत करीबी दोस्ती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि फिल्मों के प्रमोशन और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान ही उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी।
उनके मुताबिक दोनों के बीच ऐसा कोई निजी रिश्ता नहीं था जिसे गहरी दोस्ती कहा जा सके। लेकिन कुछ लोगों ने अलग धारणा बना ली और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।
साल 2023 में हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया था, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। इसके बाद यह मामला लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा। बाद के महीनों में पंजाबी संगीत जगत से जुड़े अन्य कलाकारों के नाम भी ऐसी घटनाओं के साथ चर्चा में आए।
गिप्पी ग्रेवाल ने अपनी बात रखते हुए ये भी हिंट दिया कि कई बार बिना किसी व्यक्तिगत विवाद के भी लोग परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं। उनके मुताबिक, उस दौर में सबसे ज्यादा चिंता परिवार की सुरक्षा को लेकर थी। हालांकि समय के साथ हालात सामान्य हुए, लेकिन उस घटना की याद आज भी उनके लिए एक दर्दनाक अनुभव की तरह है।
पंजाबी सिनेमा और संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके गिप्पी ग्रेवाल आज भी लगातार सक्रिय हैं। लेकिन 2023 की वो घटना उनके जीवन के उन पलों में शामिल हो चुकी है, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं सकते। अभिनेता का मानना है कि अफवाहों और धारणाओं के आधार पर किसी को निशाना बनाना बेहद दुखद है और ऐसी घटनाओं से हर किसी को सबक लेना चाहिए।
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