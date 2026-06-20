Khan Sir Case: ‘खान सर ही नहीं अब फैजल खान को भी जान गए’, गिरफ्तारी की तलवार के बीच अभिनेत्री हेमा शर्मा का बयान

हेमा शर्मा का मानना है कि जिंदगी में समय की भूमिका सबसे अहम होती है। उनका कहना है कि इंसान वही रहता है, लेकिन परिस्थितियां और समय उसके बारे में लोगों की सोच और पहचान को बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब खान सर के नाम के नारे लगाए जाते थे और लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में जानते थे, लेकिन हाल में सामने आए विवाद के बाद अब लोगों के बीच फैजल खान का नाम भी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।