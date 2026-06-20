Khan Sir Case: ‘खान सर ही नहीं अब फैजल खान को भी जान गए’, गिरफ्तारी की तलवार के बीच अभिनेत्री हेमा शर्मा का बयान

Khan Sir Case (सोर्स- एक्स)
Khan Sir Case: कोचिंग जगत से जुड़े चर्चित विवाद के बीच अब मनोरंजन जगत की हस्तियां भी अपनी राय रखने लगी हैं। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम में पहुंचीं अभिनेत्री हेमा शर्मा ने खान सर और हाल के घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने पूरे मामले पर बेहद संतुलित अंदाज अपनाया और किसी भी तरह की जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचने की सलाह दी।
हेमा शर्मा का मानना है कि जिंदगी में समय की भूमिका सबसे अहम होती है। उनका कहना है कि इंसान वही रहता है, लेकिन परिस्थितियां और समय उसके बारे में लोगों की सोच और पहचान को बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब खान सर के नाम के नारे लगाए जाते थे और लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में जानते थे, लेकिन हाल में सामने आए विवाद के बाद अब लोगों के बीच फैजल खान का नाम भी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
अभिनेत्री ने कहा कि समाज में अक्सर किसी शख्स की छवि समय और घटनाओं के साथ बदलती रहती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को लेकर जल्दबाजी में राय बना लेना सही नहीं होता। उनके अनुसार, लोकप्रियता और विवाद दोनों ही समय के साथ आते-जाते रहते हैं और यही वजह है कि हर परिस्थिति को धैर्य के साथ देखने की जरूरत होती है।
कार्यक्रम के दौरान जब उनसे रोशन की मौत से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेहद सावधानी से अपनी बात रखी। हेमा शर्मा ने कहा कि किसी भी घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों को जाने बिना टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर बैठे लोगों को पूरी सच्चाई का पता नहीं होता, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या आरोप-प्रत्यारोप करने से पहले तथ्यों के सामने आने का इंतजार करना चाहिए।
पूरा विवाद 2 जून को उस समय सामने आया, जब पटना के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव बढ़ गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े लोगों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुए। इसी दौरान खान सर ने आरोप लगाया कि कोचिंग पर हमला और फायरिंग की घटना हुई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए।
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