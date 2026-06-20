‘मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे पास मेरी कोई याद नहीं बची’, चटोरी रजनी ने जब बेटे की मौत के बाद उर्फी जावेद से बयां किया था दर्द

Chatori Rajani Assault Case: फूड व्लॉगर की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकीं ‘चटोरी रजनी’ के नाम से मशहूर रजनी जैन इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। फिलहाल रजनी की जिंदगी में पिछले साल ऐसा दर्द आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदलकर रख दी। 16 वर्षीय बेटे तरण की सड़क हादसे में मौत के बाद से वह और उनका परिवार गहरे सदमे से गुजरा। हाल ही में हुई मारपीट की घटना ने एक बार फिर इसी दर्द को फिर से ताजा कर दिया है। इन दिनों रजनी का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उर्फी जावेद ने अपने व्लॉग में रजनी जैन और उनके पति के साथ एक दिन बिताया। इस दौरान सभी ने खुलकर बातें कीं।