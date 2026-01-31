न राम, न कृष्ण मेरा नाम परमेश्वर है… ‘मायासभा’ में दिखेगा वो गंदा खेल जिसे देखकर ‘तुम्बाड’ की यादें ताजा हो जाएंगी

फिल्म की शुरुआत 2 शक्तिशाली सीन से होती है, जिसके पहले सीन में परमेश्वर (जावेद जाफरी), जो एक बिखरा हुआ आदमी, धुएं से भरे कमरे में टूटता हुआ नजर आता है और उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसका दुःख बाहर आता है, जो उसके शरीर को थकावट से तोड़ देता है। तो दूसरा दृश्य एक बच्चे, वासु (मोहम्मद समद), के चेहरे पर पड़ती सुबह की रोशनी की, जिसके सामने एक टूटा-फूटा सिंगल-स्क्रीन थिएटर खड़ा है। बता दें, बर्वे इन शुरुआती मिनटों में ही अपनी मुख्य बात साफ कर देते हैं कि सिनेमा वो तिजोरी है जहां गहरे घाव (Trauma) बंद रहते हैं और ये वो चाबी भी है जो शायद उन्हें खोल सकती है।