कभी 300 रुपए लेकर बेंगलुरु पहुंचे थे KGF के रॉकी भाई, आज यश की नेट वर्थ जान आप भी होंगे हैरान

मुंबईPublished: Jan 08, 2023 10:18:22 am

Happy Birthday Yash : कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के ‘रॉकी भाई’ KGF फेम यश (Yash) का आज जन्मदिन है। वह 37 साल के हो गए हैं। यश को असली पहचान फिल्म (KGF) से मिली। अब फैंस को उनकी अगली फिल्म 'केजीएफ 3' (KGF Chapter 3) का इंतजार है। बता दें कि मात्र 300 रुपए लेकर एक्टर बनने आए यश आज करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं।

KGF Actor Yash net worth he is highly paid actor in south film industry