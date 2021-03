Zomato डिलीवरी ब्वॉय पर मारपीट का आरोप लगाने वाली हितेशा चंद्रानी ट्विटर पर हुई ट्रेंड

नई दिल्ली | फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के डिलीवरी ब्वॉय कामराज और ग्राहक हितेशा चंद्रानी के बीच हुई हाथापाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कामराज के पक्ष के बाद हितेशा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोग हितेशा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इसी ट्रोलिंग के चलते हितेशा पर अब तक ढेरों मीम्स बन चुके हैं और वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। हितेशा को उनके वायरल वीडियो के बाद जितनी तेजी से लोगों की सहानूभुति मिली थी उतनी ही जल्दी वो गायब भी नजर आ रही हैं। ट्विटर यूजर्स हितेशा के वीडियो को ही झूठा नहीं बल्कि उनकी ग्लैमरस तस्वीरों और रियल फेस को कंपेयर कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

हितेशा चंद्रानी पर ट्विटर यूजर्स का फूटा गुस्सा

हितेशा चंद्रानी को नाक पर लगी चोट वाले वीडियो के बाद लोगों का खूब सपोर्ट मिला था। लेकिन जोमैटो डिलिवरी ब्वॉय कामराज का वीडियो देखने के बाद केस पूरी तरह से उलट नजर आया। ट्विटर पर यूजर्स उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। लोगों का मानना है कि हितेशा ने सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ऐसा किया।

हितेशा पर बन रहे फनी मीम्स

हितेशा चंद्रानी पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट और इन्फ्लूअन्सर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके मेकअप में कई ग्लैमरस फोटोज देखने को मिल जाएंगे। जिसे लोग उनके बिना मेकअप वाली तस्वीरों के साथ कम्पेयर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स हितेश को मॉर्डन जमाने की सुर्पनखा बता रहे हैं।

एक यूजर ने ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें एक लड़की हितेशा को जानने का दावा कर रही हैं। उसका कहना है कि हितेशा कई फूड कंपनियों से फ्री का पिज्जा खाया करती थी।

कई यूजर्स हितेशा पर वूमन विकटिम कार्ड खेलने का आरोप भी लगा रहे हैं।

If she wanted free food so bad, srsly go to jail. I mean assault will easily give abt 2 years of free food. If not, I request all of twitter to cancel Hitesha. And also pls mass report her only source of sustenance: her Instagram. pic.twitter.com/tFU7T1JqeF