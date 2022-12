मनी लॉन्ड्रिंग केस : पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडिस, रेगुलर बेल पर आज होगी सुनवाई

Submitted by:

Money Laundering Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत पर आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) सुनवाई करेगी। बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) केस के चलते बीते सालों से जैकलीन का नाम काफी विवादों में रहा है।

Jacqueline Fernandez reaches court will hearing on bail in 200 crore money laundering case