NESCO कॉन्सर्ट ड्रग्स मामले में Jiya Jacob हिरासत में, पुलिस के हाथ लगे नए लिंक

इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि इस ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन-देन के लिए जिया जैकब के बैंक खातों का यूज किया गया था। पुलिस के अनुसार कई आरोपियों ने उनके खाते में रकम ट्रांसफर की। आनंद पटेल ने 64,000 रुपये, विनीत गेरलानी ने 22,500 रुपये, शुभा अग्रवाल ने 1,66,400 रुपये और आयुष साहित्य ने 1,84,600 रुपये जमा किए थे। बता दें,

पुलिस का दावा है कि ये सभी ट्रांजैक्शन म्यूजिक इवेंट के दौरान ड्रग्स की खरीद-बिक्री से जुड़े थे। इसके अलावा आरोपी आयुष साहित्य और जिया जैकब के बीच की चैट हिस्ट्री भी पुलिस के हाथ लग गई है।