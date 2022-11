Juhi Chawla Birthday: इन स्टार्स से कभी अच्छे नहीं रहे जूही के संबंध, सलमान ने तो काम न करने की खाई थी कसम

Happy Birthday Juhi Chawla : जूही चावला 13 नवंबर को अपना 55वां बर्थेडे सेलिब्रेट करेंगी। इस मौके पर हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे, जिनके साथ जूही चावला के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे।

Happy Birthday Juhi Chawla : बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी चुलबुली अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) रविवार को अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। उनका जन्मदिन 13 नंवबर, 1967 को अंबाला में हुआ था। जूही एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता डॉ. एस चावला पंजाबी थे, जबकि मां मोना चावला गुजराती थीं। जूही पहली बार 1974 में मिस इंडिया बनीं। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। सल्तनत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की। इनमें सबसे ज्यादा फिल्में एक्ट्रेस की आमिर खान संग रहीं। जिसमें से 'कयामत से कयामत तक' तक उनकी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म रही। इसके बावजूद रियल लाइफ में आमिर के साथ उनके रिश्ते काफी खराब रहे। हालांकि इस लिस्ट में सलमान खान, माधुरी दीक्षित भी शामिल हैं। जूही के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं...

