एक्स गर्लफ्रेंड संग 10 साल पुरानी Kissing फोटो पर Justin Bieber ने किया रिएक्ट, फैंस हुए कन्फ्यूज हुआ वायरल

Justin Bieber Kissing Photo Viral: हॉलीवुड के फेमस सिंगर जस्टिन बीबर (Justin Bieber) अपनी शादीशुदा जिंदगी में अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पास्ट आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। बता दें, जस्टिन की एक छोटी-सी सोशल मीडिया एक्टिविटी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दिया है। जस्टिन ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड सेलेना गोमेज (Selena Gomez) के साथ वाली एक बेहद पुरानी और रोमांटिक फोटो पर कुछ इस तरह रिएक्ट किया, जिससे 'जेलेना' (Jelena) फैंस की उम्मीदें एक बार फिर आसमान पर हैं।