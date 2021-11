Veer Das के वीडियो पर अब इस Actress ने तोड़ी चुप्पी, देखें Video

कॉमेडियन और एक्टर वीर दास के दो भारत वाले वीडियो के बाद से देश भर में तहलका सा मच गया है। बता दें कि हाल ही में कॉमेडियन ने अपने यू ट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो भारत और यहां की औरतों की स्थिति को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसी वीडियो के बाद से भारत के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग जहां इसके सपोर्ट में उतर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका बढ़-चढ़कर विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत भी इसके विरोध में बात करते दिखाई दी थी।

भारत में 'औरतों की दिन में पूजा और रात में शोषण' वाले बयान के बाद से ही कॉमेडियन वीर दास पर देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं। देश में वीर के खिलाफ लोग काफी गुस्से में हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है।

वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस काम्या पंजाबी वीर दास के सपोर्ट में उतर आईं हैं। काम्या पंजाबी ने वीर दास के बयान का समर्थन करते हुए कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत के दो साइड हैं। एक साइड ऐसा है जिसपर हमें इतना गर्व होता है कि उसके लिए हम मर-मिटने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा भी साइड है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं कि वो साइड चेंज हो जाए। इसलिए हां, इसमें गलत क्या है?

बता दें कि वीर दास के एक यूट्यूब वीडियो पर इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में वीर दास, वॉश‍िंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। छह मिनट के इस वीडियो का टाइटल है 'I come from two Indias' यानि 'मैं दो भारत से आता हूं।' हालांकि विवाद बढ़ता देख कमीडियन ने ट्विटर पर एक लंबा-चौड़ा नोट भी शेयर किया था।