साउथ की मशहूर एक्ट्रेस ने भारत सरकार पर साधा निशाना, कहा- कंगना रनौत को दिया पद्मश्री और हमें...

अमिताभ बच्चन की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक 'सूर्यवंशम' में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस जयसुधा ने कंगना रनोट पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार साउथ सिनेमा पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी मुझे बुरा लगता है कि सरकार, दक्षिण की सराहना नहीं करती है।

“Kangana Ranaut got Padma Shri within ten films,” says Jayasudha; criticises Indian government for not appreciating South actors and Ignoring South Indian Cinema