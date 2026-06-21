Sidhu Moosewala Murder Case में नया विवाद, पंजाबी रैपर सुल्तान ढिल्लों ने किए करण औजला को लेकर सनसनीखेज दावे

इस बीच, मूसेवाला की मौत के कुछ साल बाद, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और सिंगर की हत्या के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में एक शादी के रिसेप्शन में करण औजला और शैरी मान के साथ देखा गया। इन फोटोज से ऑनलाइन विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद औजला और मान दोनों ने बयान जारी कर साफ किया कि उन्हें इस इवेंट में अनमोल बिश्नोई की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें पहले से पता नहीं था कि वो वहां आने वाला है। फिलहाल, करण औजला ने सुल्तान के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।