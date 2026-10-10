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कौन हैं काव्या कर्नाटक, जिन्हें CJP प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले लिया गया हिरासत में?

CJP Protest Delhi: ध्रुव राठी के बाद KK Create की क्रिएटर काव्या कर्नाटक को भी दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया। जानें धौला कुआं में क्या हुआ और प्रदर्शन का मुद्दा क्या था।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 10, 2026

Kavya Karnatac detained

(ध्रुव राठी के बाद काव्या कर्नाटक भी हिरासत में (सोर्स; instagram-onevisionmedia.in)

Kavya Karnatac Detained:दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई हैं। यूट्यूब चैनल केके क्रिएट (KK Create) की क्रिएटर काव्या कर्नाटक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने की खबर आई थी।

इंडिया टुडे के मुताबिक, काव्या कर्नाटक को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह CJP के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिरासत के दौरान काव्या ने सवाल उठाया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, जबकि वह किसी बड़े समूह का हिस्सा नहीं थीं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था।

ध्रुव राठी के बाद काव्या कर्नाटक पर कार्रवाई

ध्रुव राठी को 10 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया, जिसमें वो CJP के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। इस प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए जाने थे।

काव्या कर्नाटक को भी प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि, दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई से जुड़े विस्तृत आधिकारिक कारणों की जानकारी स्पष्ट होना जरूरी है।

क्या था प्रदर्शन का मुद्दा?

CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। इसी दौरान धौला कुआं समेत अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारियों और कंटेंट क्रिएटर्स को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं।

काव्या कर्नाटक अपने यूट्यूब चैनल KK Create के जरिए जानी जाती हैं। वो भारत के अलग-अलग इलाकों, वहां की संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाती हैं। साथ ही, काव्या कर्नाटक को धौला कुआं से हिरासत में लिया गया है।

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Updated on:

10 Oct 2026 01:47 pm

Published on:

10 Oct 2026 01:35 pm

Hindi News / Entertainment / कौन हैं काव्या कर्नाटक, जिन्हें CJP प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले लिया गया हिरासत में?

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