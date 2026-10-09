दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले ट्रेनें रद्द होने पर प्रकाश राज का रिएक्शन, अभिजीत दिपके के बाद उठाए सवाल

प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली से जोड़ने वाली करीब दो दर्जन ट्रेनों के रद्द होने की खबर सामने आई है। वहीं, दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले रही है। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन से जबरन उतारे जाने का भी आरोप लगाया है।