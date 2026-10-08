माहिरा खान ने किया ध्रुव राठी के प्रदर्शन को सपोर्ट? 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, प्रकाश राज, ध्रुव राठी और अभिजीत दिपके ने किया ऐलान

प्रकाश राज, ध्रुव राठी से लेकर अभिजीत दिपके तक (सोर्स: IMDb/instagram-MahiraKhan)
Mahira Khan Protest Support: अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस आंदोलन में यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल होने की अपील कर चुके हैं। प्रदर्शन का मुद्दा चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के समर्थन से जोड़ने वाली जानकारी सामने आई है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है। अभिजीत दिपके ने युवाओं और अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़ा है।
प्रदर्शन के केंद्र में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप हैं। आयोजकों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूची से योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।
10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन से पहले आज 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में CJP ने प्रदर्शन और 'पीपुल्स ट्रिब्यूनल' का आयोजन किया। इसमें ध्रुव राठी और अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए। राठी ने लोगों से लोकतंत्र और वोट के अधिकार से जुड़े इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
अभिजीत दिपके ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर देशभर के लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है। इसके बावजूद CJP ने प्रदर्शन करने की बात कही है।
सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है और भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध के कारण वह खुद इसमें शामिल नहीं हो सकतीं। लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में माहिरा खान के इस कथित बयान या प्रदर्शन के समर्थन की पुष्टि नहीं मिलती।
ऐसे में माहिरा खान के नाम से यह दावा प्रकाशित करना फिलहाल उचित नहीं होगा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ी ताजा रिपोर्टों में ध्रुव राठी, अभिजीत दिपके और प्रकाश राज की भागीदारी का उल्लेख है, लेकिन माहिरा खान का नाम नहीं है। माहिरा खान का नाम भारत-पाकिस्तान के कलाकारों से जुड़े विवादों में पहले जरूर सामने आ चुका है। 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर विवाद के दौरान उनकी फिल्म 'रईस' को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी।
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