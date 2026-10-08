माहिरा खान ने किया ध्रुव राठी के प्रदर्शन को सपोर्ट? 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, प्रकाश राज, ध्रुव राठी और अभिजीत दिपके ने किया ऐलान

ऐसे में माहिरा खान के नाम से यह दावा प्रकाशित करना फिलहाल उचित नहीं होगा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ी ताजा रिपोर्टों में ध्रुव राठी, अभिजीत दिपके और प्रकाश राज की भागीदारी का उल्लेख है, लेकिन माहिरा खान का नाम नहीं है। माहिरा खान का नाम भारत-पाकिस्तान के कलाकारों से जुड़े विवादों में पहले जरूर सामने आ चुका है। 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर विवाद के दौरान उनकी फिल्म 'रईस' को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी।