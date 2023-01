पोस्टपोन हुई शाहरुख खान की पठान? बदलेगा फिल्म का नाम, इस एक्टर ने किया बड़ा दावा

KRK Tweet on Pathaan Release : शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' से जुड़ी बेहद चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। फिल्म की रिलीज को लेकर केआरके यानी कमाल आर खान ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। जिसका खुलासा मेकर्स जल्दी करेंगे।

KRK tweet claimed Shahrukh Khan film Pathaan release date and name has been changed