Satyamev Jayate 2 फिल्म की रिलीज से पहले ही इस Actor ने कही चौंकाने वाली बात

फिल्म अभिनेता के आर के ( कमाल राशिद खान) किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। हमेशा ही उन्हें बेबाकी से अपनी बात रखते हुए देखा गया है। बता दें बिग बॉस 9 में बतौर कंटेस्टेंट उन्होंने हिस्सा लिया था जिसके बाद से ही उनको पहचान मिली। हालांकि बिग बॉस में उनके बर्ताव के चलते उन्हें हमेशा ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी वो हमेशा से ही किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहे हैं।



फिलहाल वो सोशल मीडिया पर अपने फिल्मी रिव्यूज के चलते चर्चा में हैं। बता दें कि के आर के ने अपना एक ऑफीशियल यू-ट्यूब एकाउंट बनाया है। यहां वह बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू लोगों के साथ शेयर करते हैं। के आर के इस यू-ट्यूब चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यहां वो फिल्मों के टीजर, ट्रेलर और मूवी रिव्यू भी शेयर करते हैं।

बता दें कि इन रिव्यूज के दौरान अपशब्दों के चलते उन पर कई बार मामला भी दर्ज हुआ है।

इस बार उन्होंने सत्यमेव जयते का फिल्मी रिव्यू किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म कल 25 नवंबर को रिलीज होगी। कुल मिलाकर के आर के ने फिल्म को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि यह फिल्म किसी टॉचर से कम नहीं होगी। इसी क्रम में उन्होंने फिल्म को घटिया बता दिया है।



के आर के ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा है कि आज प्रोड्यूसर ने क्रिटिक्स के लिए सत्यमेव जयते 2 का शो रखा। फिल्म का रिव्यू है कि यह इस दशक की सबसे घटिया फिल्म हैं। ये लोगों के सिर में दर्द कर देगी। फिल्म को फिर भी बर्दाश्त किया जा सकेगा अगर एडिटर इसका दूसरा हाल्फ पूरा डिलीट कर दें क्योंकि दूसरा हाल्फ पूरा भाभी जी दिव्या के लिए बनाया गया है। इसकी कॉमेडी, गाने और डॉयलॉग टार्चर हैं।



बता दें कि सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहिम और दिव्या कुमार खोसला मुख्य भूमिका में हैं।

Today, producers did show #SatyamevaJayate2 to critics n their review is- It’s a worst film of decade. It’s made to give headache to ppl. It will be still bearable if editor delete full 2nd half coz 2nd half made only for Bhabhi Divya Ji. Her comedy, songs, dialogues are torture.