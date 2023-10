Kullad Pizza Couple Video: वायरल वीडियो मामले में सामने आया नया सच, जानें किसने किया MMS लीक

मुंबईPublished: Oct 04, 2023 04:21:32 pm Submitted by: Krishna Pandey

Know who leaked the Kullad Pizza Couple Video MMS: पंजाब के जालंधर के मशहूर कुल्हड़ पिज्जा कपल (Kulhad Pizza Couple) बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। कुल्हड़ पिज्जा कपल हैं सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर के अश्‍लील वीडियो वायरल होने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है।