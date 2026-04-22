Vipul Roy के घर चोरी, हेल्पर पर लगा बड़ा आरोप उड़ाए लाखों के गहने

बता दें, 6 अप्रैल को विपुल रॉय ने अर्बन कंपनी के द्वारा 35 साल की दीपाली खारवा को घर की सफाई के लिए बुलाया था। वो पहले भी चार बार उनके घर काम कर चुकी थी, इसलिए परिवार को उस पर भरोसा था और सुबह करीब पौने दस बजे बेडरूम की सफाई के दौरान दीपाली ने विपुल को कमरे में आने से रोका और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरअसल, करीब 15 मिनट बाद वो बाहर आई और काम पूरा करके चली गई। विपुल भी उसी दिन काम के सिलसिले में बाहर निकल गए और रात को घर लौटे।