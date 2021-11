Phone Cover को लेकर ट्रोल हो गईं Lara Dutta, मुंहतोड़ जवाब से कर दी बोलती बंद

लारा दत्ता इन दिनों अपनी वेबसीरीज 'हिकअप्स एंड हुकअप्स' का जोरों से प्रमोशन कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी वेब सीरीज को लेकर कई पोस्ट किए हैं। अभी हाल ही में लारा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी वाइट नेट ड्रेस में फोटो शेयर की थी। यह फोटो उनकी लेटेस्ट वेब सीरीज से जुड़ी हुई थी। यह फोटो कुछ ही घंटों में वायरल हो गई थी।

अब उनकी एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लारा की इस फोटो के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल लारा के फोन कवर ने लोगों का ऐसा ध्यान खींचा कि अब ये तस्वीर वायरल हो गई है।

इस तस्वीर पर एक ट्रोल ने लारा दत्ता का मजाक उड़ाते हुए कहा है, 'मैं सोचता था यार हम जैसे लोग ही गरीब होते हैं ... अब लारा दत्ता जी को ही देख लो उन्होंने अपना मोबाइल कवर 2 सालों से चेंज नहीं किया है.' लोग इस ट्रोल के बाद से अब मजेदार कमेंट कर रहे हैं और लारा का मजाक उड़ा रहे हैं।

यहां देखें ट्वीटः

‘Hooked’ up with her without the ‘Hiccups’ because we are simply twinning! Great seeing you @LaraDutta! All the best for your show 🎉#HiccupsAndHookups @Lionsgate @PearlMediaCo pic.twitter.com/cfn4Xxty5R