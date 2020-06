सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद निशाने पर महेश भट्ट, यूजर्स सुना रहे हैं खरी-खोटी

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Sing rajput ) की मृत्यु को अभी करीब 10 बीते हैं और बॉलीवुड के एलीट वर्ग के विरुद्ध उनके प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया है। एक—एक सेलेब्रिटी की पोल खोली जा रही है, चाहे वो कितना ही लोकप्रिय या शक्तिशाली क्यों न हो, और इसी कड़ी में अब नाम जुड़ा है फिल्म निर्माता और पूर्व निर्देशक महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) का।

महेश भट्ट ने मंगलवार को ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक आदमी हथौड़े से घड़ी को तोड़ रहा है। सुशांत के फैंस इसे उनकी मृत्यृ से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया महेश भट्ट को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले कैसे महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को पागल सिद्ध करने का असफल प्रयास किया था। हाल ही में महेश भट्ट के साथ काम करने वाली लेखिका सुहृता सेनगुप्ता ने बताया की कैसे महेश भट्ट सुशांत के अवसाद वाले स्थिति से काफी चिंतित थे और उन्हें आभास हो रहा था की शायद सुशांत ‘परवीन बाबी की राह पर’ चल पड़ा है और उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सुशांत का साथ छोड़ देने की सलाह दी थी।

