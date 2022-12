अर्जुन कपूर संग डेटिंग पर मलाइक अरोड़ा ने दी सफाई, बोलीं- वो मर्द है मैंने सड़क से नहीं पकड़ा उसे

Malaika Arora slam troller for dating Arjun Kapoor : मलाइका अरोड़ा ने अपने रियलिटी शो मूविंग इन विद मलाइका में अब तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारी बातें की। अब उन्होंने अर्जुन कपूर को डेट करने पर ट्रोल किए जाने वालों को करारा जवाब दिया है।

Moving in with Malaika: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (malaika arora) इन दिनों अपने रिएलिटी शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (moving in with malaika) को लेकर सुर्खियों में हैं। इस शो के दौरान मलाइका ने अपनी पर्सनल लाइफ और लिए गए फैसलों को लेकर कई बार बेबाकी के साथ अपनी बात को दर्शकों के सामने रखा है। इस बीच उन्होंने अर्जुन कपूर (arjun kapoor) संग अपने रिलेशनशिप पर भी खुलकर बात की। दरअसल, मलाइका अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं और ऐसे में दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर कई बार ट्रोल्स के निशाने पर आ चुके हैं। जिसे लेकर शो के दौरान मलाइका ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।