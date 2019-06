मुंबई। एंटरटेनमेंट स्टार्स के साथ पब्लिक में छेड़खानी होना नई बात नहीं है। खासकर एक्ट्रेसेस के साथ तो ऐसा होना आम बात हो गई है। मनचले फैंस कई बार भीड़ का फायदा उठाकर फीमेल स्टार्स को असहज महसूस कराते देखे जा सकते हैं। ताजा मामला हॉलीवुड एक्ट्रेस माईली साइरस का है। सोशल मीडिया पर माईली के साथ हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है।

हुआ यूं कि, 26 साल की माईली सायरस अपने 29 साल के पति लियाम हेम्सवर्थ के साथ एक होटल से निकल रही थी। इसी दौरान प्रशंसकों की नजर इस कपल पर पड़ी। लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस भीड़ में जैसे-तैसे दोनों निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक अनजान शख्स भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आ गया।

यहां देखें वीडियो:

Dear idiots, it is NOT acceptable to touch #MileyCyrus like this - or ANY stranger!!!! https://t.co/7GAVWfRu38 pic.twitter.com/7ZHkLRXRts